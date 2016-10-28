Konyadaki serbest bırakılan 18 rütbeli asker tekrar gözaltına alındı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 47 rütbeli askerden, mahkeme göre bağımsızlık bırakılan 18’i yapılan itiraz sonucunda her yerde gözaltına alındı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün peşinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı kadar yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim’de Konya 3. Belli Başlı Jet Üs Komutanlığı’na işlem düzenlemiş ve aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların bulunduğu 47 rütbeli asker gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 29’u çıkarıldıkları duruşma kadar tutuklanırken 9’u adli yoklama şartıyla almak üzere 18 birey de serbest bırakılmıştı.

Operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık mahkemenin hür bıraktığı 18 birey için itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine bağımsızlık bırakılan 18 rütbeli asker polis kadar yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin peşinde baştan adliyeye sevk edilecek.