Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'daki silahlı kavga

Konya'daki silahlı kavga

– Av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:45

Benzer Konular

Okullarda karne heyecanı
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
1. Çiftliközü Kaynaşma ve Dayanışma toplantısı

KONYA (AA) – Konya’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Arapöldüren Caddesi’nde 18 Ocak’ta, Abdurrahman Güçlü’nün av tüfeğiyle öldürülmesi, Şevki Nenğ’in de yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan Y. (62) ile oğulları Celal (24), Engin (34), Cengiz (32) ve Kemal Y. (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Celal Y. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Abdurrahman Güçlü adliye av tüfeği cinayet Konya şüpheliler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet