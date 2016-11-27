Konya'daki Suriyeli sığınmacılara soba ve gıda yardımı

KONYA (AA) – Konya’da, El-Bir Derneğince, çadırda yaşayan Suriyeli sığınmacılara soba, yakacak ve gıda yardımında bulunuldu.

El-Bir Derneği yetkilileri, Meram ilçesi Telafer Mahallesi’nde çadırlarda yaşayan Suriyeli aileleri ziyaret etti. Eksikliklerin tespit edilmesinin ardından, 13 çadırdaki sığınmacı ailelere soba, yakacak, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

El-Bir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Cırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara her zaman kucak açtığını söyledi.

Konya’da yaklaşık 90 bin Suriyeli olduğunu belirten Cırık, “Merkezdekiler bir şekilde kalacak yer buldular ancak bu mahallemizdeki sığınmacılar, çadırda yaşıyor. Kış şartlarında çadırda hayatlarını geçirecek bu kardeşlerimize yardımcı olmak istedik. Bir nebze de olsa acılarını hafifletebildiysek ne mutlu bize.” diye konuştu.

– “Erdoğan’dan Allah razı olsun”

Suriyeli Vakkas El Halil de yardım derneklerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Türkiye’nin he zaman kendilerine sahip çıktığını vurgulayan Halil, “Bizi bağrına basan Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Sınırları açtı, biz geldik. Türkiye’de hiçbir sorunumuz yok.” ifadelerini kullandı.