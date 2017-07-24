Konya'daki trafik kazası

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan otomobil sürücüsü Sadık Kocael (33), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan diğer yaralı Osman Özeller ise acil servisteki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Beyşehir-Derebucak karayolunun 17. kilometresinde Sadık Kocael idaresindeki 42 KD 815 plakalı otomobil, Cihat Arıcan’ın (23) kullandığı 63 AL 913 plakalı saman yüklü kamyonla çarpışmış, kazada her iki aracın sürücüsü ile Osman Özeller (34) ve Mehmet Ali Çağlak (16) yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Sadık Kocael’in Beyşehir Belediyesi’nde zabıta görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.