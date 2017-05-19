Konyadaki uluslararası futbol turnuvasında dostluk kazandı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin farklı ülkelerden gelerek Konya’da eğitim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla bu sene üçüncüsünü düzenlediği “Başkanlık Kupası Milletlerarası Öğrenci Futbol Turnuvası” oynanan final maçlarının peşinde sona erdi. Konya Acemi Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlenen ve 25 öbür ülkeden 640 öğrencinin katıldığı turnuvada lise kategorisinde 26, üniversite kategorisinde 38 ekip uğraş etti. Büyük çekişmelere sahne olan final maçlarının gerisinde lise kategorisinde Konya Spor Lisesi, üniversite kategorisinde de Irak şampiyon olarak kupa sevinci yaşadı.

Barış, kardeşlik ve dostluğun vurgulandığı, “Başkanlık Kupası Milletlerarası Öğrenci Futbol Turnuvası”nda kazanan olan takımlara kupa ve ödüllerini Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uysal, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç verdi. Kupa töreninde konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uysal, Hz. Mevlana’nın şehri olan Konya’da kardeşliği desteklemek, dostlukların sayısını ve kalitesini artmak amacıyla turnuvanın üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, “İnşallah ülkemizin yeni vizyonunda sizlerle okullarınız bitip ülkelerinize döndükten sonra da büyük projeler üstünde çalışacağız. Bu turnuvanın kardeşliğimizin gelişmesine, ülkelerimizin kalkınmasına İslam dünyasının bugünkü sıkıntılardan kurtulmasına katkıda bulunmasını ümit ediyorum” dedi.