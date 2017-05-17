Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Konyadaki uyuşturucu operasyonunda: 11 tutuklama

Konyadaki uyuşturucu operasyonunda: 11 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü göre Türkiye genelinde, 8 Mayıs 2017 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlemişti.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:48

Benzer Konular

Tarım Kredi’de ‘VIP işe alım’ istifa getirdi
Orkide kökleri burada salep oluyor

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü göre Türkiye genelinde, 8 Mayıs 2017 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlemişti. Operasyonlar kapsamsında Konya İl Güvenlik Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, evvelden belirlenen 27 öbür adrese şafak vakti işlem düzenmiş ve 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki afiyet kontrolünün ardından ifadeleri içerlemek üzere emniyete götürülmüştü. 6 güvenilmez emniyetteki işlemelerinin gerisinde serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 11’i tutuklanırken, 5’i serbest bırakıldı.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com