Konyadaki uyuşturucu operasyonunda: 11 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü göre Türkiye genelinde, 8 Mayıs 2017 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlemişti. Operasyonlar kapsamsında Konya İl Güvenlik Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, evvelden belirlenen 27 öbür adrese şafak vakti işlem düzenmiş ve 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki afiyet kontrolünün ardından ifadeleri içerlemek üzere emniyete götürülmüştü. 6 güvenilmez emniyetteki işlemelerinin gerisinde serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 11’i tutuklanırken, 5’i serbest bırakıldı.