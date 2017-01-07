Konya'dan Haleplilere yardım

KONYA (AA) – Konya Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfınca temin edilen 4. yardım tırı, Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, vakıf binası önündeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, “Tarih, yaşadığımız şu günleri batı için utanç ve ikiyüzlülüğün, Müslüman Türk milleti için ise kardeşliğin zirveye ulaştığı günler olarak yazacaktır.” ifadelerini kullandı.

Erdem, Haleplilere sadece yardım malzemesi değil tırlar dolusu umut, kardeşlik, hayır, dua ve sabır gönderdiklerini söyledi.

Tüm dünyanın Halep için başını çevirip başka yönlere baktığı bir zamanda Türk milletinin Halep’ten gözünü hiç ayırmadığını vurgulayan Erdem, “Allah, yardım eden kardeşlerimizin hepsinden razı olsun. Allah, bir daha hiçbir kardeşimizi bu yardımlara muhtaç etmesin.” dedi.

Erdem, yardım tırının içerisinde, 105 bin 402 lira değerinde giyim, gıda ve ev tekstili olmak üzere 4 bin 718 parça ayni yardımın yer aldığını belirtti.