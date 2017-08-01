Konya'dan ihracat rekoru

KONYA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, ülke ihracatının temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 arttığını belirtti.

Kütükcü, Temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Konya’nın ihracatta hızla toparlanarak, 2016’da yaşanan kayıpları fazlasıyla telafi ettiğini kaydetti.

Temmuz ayı ihracat rakamlarının yüz güldürdüğünü ifade eden Kütükcü, “Temmuz ayında ülkemizin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 artarken, şehrimizin ihracatında yüzde 54,25 ile önemli bir artış sağlandı. Hem ülkemizin hem de şehrimizin yakaladığı bu başarı gerçekten takdire şayan.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ekonomik hasarlarını hızla ortadan kaldırarak, yeni bir yükseliş ivmesi yakaladığının altını çizen Kütükcü, şöyle devam etti:

“İhracatçılarımız ülkemize diz çöktürmek isteyenlere çok önemli mesajlar veriyor. Son aylarda yaşanan ihracat artışları, Temmuz ayında rekor seviyede gerçekleşerek, özel sektörümüzün dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Bu dinamikliği sürdürülebilir bir rotaya sokmak için ekonomiye daha fazla odaklanmalıyız.”

Kütükcü, Temmuz ayında ihracatını yüzde 54,25 ile ülke ortalamasının üzerinde artıran Konya’nın, 7 aylık ihracat artış oranının da yüzde 15,4 ile yine ülke ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

İlk 7 aylık dönemde 882 milyon 979 bin dolar ihracatın gerçekleştirildiği Konya’da en çok ihracatın makine ve aksamlarında yapıldığını belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

“Makine ve aksamları sektörümüz ilk 7 ayda yüzde 15’lik ihracat artışıyla ihracattaki liderliğini korurken, otomotiv endüstrimiz de yine yüzde 15’lik artışla ikinci sırada yer alıyor. İhracatımızda üçüncü sırada yer alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise yüzde 14,6’lık bir artış yaşandı. Bu üç sektör 7 aylık toplam ihracatımızın yüzde 59’unu gerçekleştirmiş oldu.”