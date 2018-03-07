KONYA’DAN MEHMETÇİĞE 5 TON KAŞAR PEYNİR
Konya’nın İçeri Çumra ve Altınekin İlçeleri’nin tarımsal kalkınma kooperatifleri birlikte çalıştı ve Afrin’deki askerlere için 45 ton süt kaşar peynire çevrildi.
Vatandaşların da yoğun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda peynirler dualarla Suriye sınırına yola çıktı.
İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyit Mehmet Dağ, birlik beraberliğe vurgu yaparak, “Yurt dışında ülkemize, Müslümanlara göz diken hainler var. Bu hainlere fırsat vermeyelim” dedi.
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun ve Konsiad Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.
Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek, “Biz askerimize ayakkabı gönderiyoruz. İçeri Çumra ve Altınekin’de peynir gönderiyor. Allah razı olsun. Devletimizin yanındayız. Biz bir öğün az yiyelim, askerimiz dört öğün yesin, gece gündüz cephede çocuklar. ” dedi.
Konuşmaların ardından peynirler sınır bölgesinde Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.
D.DOĞAN
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