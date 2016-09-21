Konyalı çift, Ömer Halisdemir'in anısını bebeklerinde yaşatacak

KONYA (AA) – Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşayan Yeşilyurt ailesi, yeni doğan bebeklerine, Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen darbeci generali vurarak hain girişimin püskürtülmesine büyük katkı sağlayan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in anısına “Ömer Halis” adını verdi.

Karapınar’da yaşayan 13 yıllık evli Ayşe ve Ali Yeşilyurt çifti, yeni doğan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çift, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak komutanlığın darbecilerin eline geçmesini engelleyen Halisdemir’in anısına yeni doğan bebeklerine, “Ömer Halis” adını verdi.

Baba Ali Yeşilyurt, üçüncü çocuklarının doğumuyla mutlu olduklarını söyledi.

Kahraman askeri Ömer Halisdemir’in ismini yaşatmak istediklerini dile getiren baba Yeşilyurt, “Bu kahramanların isminin yüzyıllarca hatırlanması için yeni doğan bebeğimize ‘Ömer Halis’ ismini koyduk. En büyük dileğimiz bizim oğlumuzun da vatanına, milletine hizmet edenlerden olması. İnşallah adını aldığı asker gibi kahramanca yaşar. Bir Ömer şehit olur, bin Ömer doğar” dedi.