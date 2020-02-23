Konyalı engelli anne-oğulun derbi heyecanı
KONYA (AA) – Konya'da yaşayan ve doğuştan bedensel engelli Fenerbahçe taraftarı Fatma Ak, doğuştan kalbi delik Galatasaray taraftarı oğluyla yıllardır derbileri beraber izliyor.
Çocukluğundan bu yana hiçbir Fenerbahçe maçını kaçırmayan 65 yaşındaki anne Ak, bedensel engeline rağmen Galatasaraylı oğluyla etrafına neşe saçıyor.
Anne Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan yüzde 90 bedensel engelli olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kolay kolay derbi kaybetmediğini belirten Ak, "Fenerbahçe'nin her maçını izlerim. Oğlum da Galatasaraylı ama bana Fenerbahçeli olacağına dair söz verdi. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'nin sevdalısıyım." diye konuştu.
Annesiyle Konya Fenerbahçeliler Derneğine müsabakayı izlemeye gelen 21 yaşındaki Yaşar Ali Ak ise çocukluğundan bu yana Galatasaray taraftarı olduğunu ancak annesi için Fenerbahçe taraftarı olacağını dile getirdi.
Ak, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım ama bu sezon Fenerbahçeli olmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe bu sezon daha başarılı. Ali Koç'un da başkan olması beni çok etkiledi. Yıllardır annemle maç izliyoruz. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Tüm Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının dostça ve kardeşçe sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Konyalı engelli anne-oğulun derbi heyecanı
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