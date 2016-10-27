Konyalı işadamlarında Kıbrısa aktarmasız uçuş talebi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Lütfi Yıldırım, Konya-Kıbrıs iki taraflı uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkan Vekili M. Ali Acar, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkan Vekili Hasan Hüseyin Karapınar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yündem ile turizm acentalarının yetkilileri katıldı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Lütfi Şimşek yaptığı konuşmada, Türk Hava Yolları’nın (THY) organizasyonuyla Kıbrıs seyahati gerçekleştirdiklerini anlattı. Bu seyahate Konya’nın iş alemini temsil eden kuruluşların, turizm acentelerinin, otelcilerin katıldığını söyleyen Yıldırım, gezi sırasında Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Kıbrıs Başbakanıyla bir araya geldiklerini, karşılıklı uçak seferlerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devamında birlikte bir egzersiz yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Bu uçuşların yapılması için THY’den yardım beklediklerini kaydeden Şimşek, “THY’nın Konya- Kıbrıs seferleri ile ilgili ekstra daha çabaya girmesi gerekiyor ki biz bunun için daha fazla uğraş göstereceğiz. Bu uçuşlar alternatif turizmin Kıbrıs’ta çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesine vesile olacak ve Konya’dan gidiş gelişlerin önünü açacak” dedi.

“Kıbrıs’ın bize çok ihtiyacı var”

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonradan Kıbrıs’ın dünyaya entegrasyon konusunda bir adım atamadığının altını çizen Lütfi Yıldırım, “Kıbrıs’ın tek çıkış kapısı Türkiye’dir. Türkiye üzerinden dünyaya açılım şansı vardır. Maalesef dünya devletleri Kıbrıs’ı tanımadıkları için yasaklama uyguladıkları bir bölgedir. Bundan nedeniyle da Kıbrıs’ın bize fazla ihtiyacı var. Konya’nın da Kıbrıs’ın takriben 1,5 milyar dolarlık yıllık ithalatına ve Kıbrıs’a mülk, ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştirilmesine ihtiyacı var. Kıbrıs’ın bu 1,5 milyar dolarlık ithalatını her sene ağırlıklı olarak Türkiye’den satın aldığı ve bu ürünlerin birçoğunu Konya sanayisinin üretebileceğini, keza oraya aktarma edebileceğine de tanık olduk. Bu açıdan da Konya ihracatının hedefleriyle ilgili birlikte gidiş gelişlerin bizim hedeflerimize olumlu katkı maddesi sağlayacağına inanıyorum” biçiminde konuştu.