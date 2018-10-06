Konyalı kadınların “kış ekmeği” hazırlığı

KONYA (AA) – MUHAMMED ALİ AKMAN – Anadolu'nun yüzyıllara dayanan geleneklerinden "kış ekmeği" hazırlığı, Konya'nın birçok ilçe ve köyünde kadınların aralarında yardımlaşmasıyla devam ediyor.

Sonbaharda her gün farklı bir komşunun evinde bir araya gelen kadınlar, ailenin kış boyunca tüketeceği ekmeği hazırlama telaşına giriyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kış ayları için bir yandan turşu, salça, tarhana, kurutmalık biber ve erişte hazırlayan kadınlar, bir yandan yardımlaşarak "kış ekmeği" pişiriyor.

– "Ninelerimiz de kış ekmeği yapıyordu"

İlçede komşuları ile kış için yufka hazırlayan kadınlardan Hatice Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene eylül ve ekim aylarında kış ekmeği yaptıklarını söyledi.

Kış ekmeği hazırlığının çok eski bir gelenek olduğunu anlatan Koçak, "Biz annelerimizden öğrendik, onlar da annelerinden öğrenmiş. Ninelerimiz de kış ekmeği yapıyordu." diye konuştu.

Kış ekmeği hazırlığının komşular ve akrabalar arasında yardımlaşmayı artırdığını vurgulayan Koçak, kışın hava şartlarının çok kötü olduğu günlerde fırınların ekmek çıkaramadığını, o günlerde kış ekmeğinin önem kazandığını belirtti.

Yaptıkları ekmeğin fırında yapılan ekmeğe göre daha lezzetli olduğuna dikkati çeken Koçak, "Normal ekmeklik undan hamurumuzu yoğurup, yufkalarımızı hazırlıyoruz. Ocakta pişirdikten sonra bir süre soğutuyoruz ve üst üste koyuyoruz. Varsa evin kilerinde veya soğuk bir bölgesinde bekleyen bu ekmekleri kışın ıslatarak yumuşatır ve yeni yapılmış gibi taze taze yeriz." ifadelerini kullandı.

– "Yeni nesil, kış hazırlıkları konusunda hevesli değil"

Koçak, kış hazırlığı yapanların genellikle bunu maddi nedenlerden ziyade bir alışkanlık olarak devam ettirdiğini, ayrıca kışın da sağlıklı yiyecekler yeme ihtiyacının bunu gerekli kıldığını aktardı.

Yeni neslin bu tarz hazırlıklar yapmak yerine hazır gıdaya yöneldiğine işaret eden Koçak, "Yeni nesil, kış hazırlıkları konusunda hevesli değil. Bizlerden sonra bu kış hazırlıkları devam etmeyecek gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.