Konyalı kuşseverler derece elde etti
17 Ekim 2016 Pazartesi, 13:44
KONYA (AA) – Konya Ornitoloji Derneği, Kocaeli’de düzenlenen 5. Doğu Akdeniz Ülkeleri Kafes Kuşları Yarışması’ndan derecelerle döndü.
Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları’nın 2016 yılı faaliyet programında da yer alan 5. Doğu Akdeniz Ülkeleri Kafes Kuşları Yarışması, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı.
Yarışmaya farklı kategorilerde 55 kuşla katılan Konya Ornitoloji Derneği, 7 birincilik, 2 ikincilik, 1 de üçüncülük elde etti.
Konya Ornitoloji Derneği Başkanı Kasım Tekeci, yarışmaya katılan ve derece elde edenleri kutladı.