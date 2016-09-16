Konyalı milli tekvandocu İrem Baysal'ın başarısı

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Okulu antrenörü Nafiz Çakır, Beyşehir’in yetiştirdiği milli sporculardan İrem Baysal’ın katıldığı Avrupa Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 59 kiloda Avrupa ikincisi olduğunu söyledi.

Konyalı milli tekvandocunun Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda elde ettiği başarı memleketi Beyşehir’de sevinçle karşılandı.

Romanya’nın Bükreş kentinde 4 gün süreyle gerçekleştirilen ve genel klasmanda hem erkekler, hem de bayanlarda Türkiye’nin birinciliği ile sona eren şampiyonada Beyşehirli milli sporcunun milli takımın başarı grafiğini de yükselttiğini ifade eden Çakır, müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükselen Baysal’ın finalde Rus rakibine yenilerek kilosunda gümüş madalyanın sahibi olduğunu belirtti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda bugüne kadar pekçok başarıya imza atan sporcusunun başarı kariyerine bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Çakır, “Başarıdan başarıya koşan milli sporcumuzun yıldızı Avrupa çapında da parladı. 59 kiloda Avrupa şampiyonluğunu kaçırdı ama ikincilik derecesi de büyük bir başarıdır. Beyşehir’in yetiştirdiği evlatlarının Avrupa çapında bu tür başarılara imza atıyor olması tabiiki bizleri ve ilçemiz halkını da haliyle sevindirdi ve gururlandırdı. Kendisinden bundan sonra daha büyük başarılar bekliyoruz.” dedi.