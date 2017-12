Konyalı mobilyacılardan Çekya boykotu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamasından sonra Avrupa Birliği üyesi Çekya da benzer bir adım attı. ABD’nin skandal kararına destek veren Çekya’nın bu tutumuna Konya’dan tepki geldi. Konya Mobilyacılar Odasının 2018 yılı programında yer alan Çekya Mobitex Mobilya ve İç Mimarlık Fuarı’na ‘boykot’ kararı alındı.

“Meslektaşlarımızı boykota desteğe çağırıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, oda üyelerine yönelik her yıl farklı ülkelerdeki fuarlara gezi düzenlediklerini, 2018 yılı programında Çekya’nın da bulunduğunu, ancak yaşanan son gelişmelerin ardından bu programı iptal ettiklerini söyledi. Mehmet Günbaş, “Nisan ayında Brno şehrindeki Mobitex Mobilya ve İç Mimarlık Fuarı’na Konya olarak geniş bir katılım sağlamayı planlarken, ABD’nin hukuksuz Kudüs kararına ilk desteği veren Çekya’yı tüm oda üyeleri olarak boykot etme kararı aldık. Terör devleti İsrail’in destekçisi olan bu ülkeye gitmiyoruz. Tüm dünyadaki meslektaşlarımızı da boykota destek vermeye çağırıyoruz. ABD’nin ve kuyruğundaki ülkelerin bu kadar pervasızlaştığı bir dönemde her fırsatta tepkimizi göstermeliyiz. Ortadoğu’daki İsrail terörüne destek veren her ülke en az İsrail kadar suçludur” dedi.

“Konya ve Kudüs kardeştir”

Kudüs’ün sadece Türkiye’nin değil, tüm Müslümanların ortak davası olduğunu belirten Başkan Günbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri ile onun kuyruğuna takılan Çekya gibi ülkeleri nefretle kınıyoruz. Müslümanlara Hazreti Peygamber’in müjdesi ve emaneti olan Kudüs üzerinde oynanan oyuna asla sessiz kalmayacağız. Haçlı zihniyetin ortaya koyduğu kirli senaryo asla amacına ulaşamayacaktır. İslam dünyası üzerinde oynanan oyunları bozan Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarını ve mücadelesini Konyalı esnaflar olarak destekliyor ve Kudüs için dua ediyoruz. Konya ve Kudüs kardeştir. Kudüs Müslümanlarındır ve öyle kalacaktır. ABD’nin kararı yok hükmündedir. Kudüs, İslam dünyasının kalbi, Filistin’in başkentidir.”