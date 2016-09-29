Konyalı şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde PKK’lı teröristler kadar düzenlenen alçak saldırıda şehit düşen 4 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin Kızıltepe’de bölücü terör örgütü mensuplarının Tepedağ köyü mevkisinde tuzakladıkları patlayıcının görevden dönen askerleri ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi esnasında patlatılması sonucu 4 asker şehit olmuş, 5’i asker, 2’si korucu 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya (26) için memleketi Konya’nın Ilgın ilçesine ast Beykonak Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Konya Havaalanında düzenlenen karşılama töreninin peşinde şehit Kaya’nın naaşı Beykonak Mahallesi’ne getirildi. Şehidin cenazesi başlangıçta helallik elde etmek üzere baba evine götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı tören alanına getirildi. Burada şehidin annesi Gülcan, babası Şükrü Kaya, kız kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ufak kız kardeşi Nazik Kaya, ağlamayacağını söyleyerek tabuta sarılarak üzgün annesine de, “Anne ne olur ağıt, ağabeyim ağlamamızı istemezdi” diyerek metanetini korumasını istedi.

Konya Müftüsü Ali Akpınar göre ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Kaya’nın Türk bayrağına sarılı tabutu dualar ve tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere semt mezarlığına götürüldü. Törene, Konya Vali Yakub Canbolat, şehit ailesi ve yakınları ile AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Güvenlik Müdürü Mevlüt Demir ve fazla sayıda yurttaş katıldı.