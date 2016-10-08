Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Konyalı taraftarlardan, maç öncesi A Milli Takıma moral

Konyalı taraftarlardan, maç öncesi A Milli Takıma moral

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya’da karşılaşacak olan A Ulusal Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna’yı ağırlayacak.

08 Ekim 2016 Cumartesi, 18:07
konyali-taraftarlardan-mac-oncesi-a-milli-takima-moral

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya’da karşılaşacak olan A Ulusal Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna’yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki zorlu rastlama öncesi taraftarlar, ulusal oyunculara stada gelirken moral verdi. Takımın geçiş yolunda toplanan yüzlerce taraftar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde takımı coşkuyla stada uğurladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki engebeli rastlama 21.45’te başlayacak.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet