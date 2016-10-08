Konyalı taraftarlardan, maç öncesi A Milli Takıma moral

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya’da karşılaşacak olan A Ulusal Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna’yı ağırlayacak.