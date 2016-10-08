Konyalı taraftarlardan, maç öncesi A Milli Takıma moral
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya’da karşılaşacak olan A Ulusal Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna’yı ağırlayacak.
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Konya’da karşılaşacak olan A Ulusal Takım, stat önünde Konyalı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında bu akşam Ukrayna’yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki zorlu rastlama öncesi taraftarlar, ulusal oyunculara stada gelirken moral verdi. Takımın geçiş yolunda toplanan yüzlerce taraftar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde takımı coşkuyla stada uğurladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki engebeli rastlama 21.45’te başlayacak.