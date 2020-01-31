Konyalı tarım makinesi üreticileri güncel sorunları için toplandı

KONYA (AA) – Konyalı tarım makinesi üreticileri sektörde yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirmek üzere bir araya geldi.

Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü (TAMTEST) bünyesinde, tarım alet ve makineleriyle ilgili deney, proje, araştırma ve belgelendirme çalışmalarını yürütmek amacıyla hazırlanan tebliğe ilişkin yaşanan bazı sorunlar dile getirildi.

Tarım makineleri üreten bir firmanın sahibi Kenan Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, tarım makinelerinin denetim raporu ve testinin, bakanlığın bünyesinde Ankara'da yapılıyor olmasının, artan deney raporlarının ve makinelerin nakliyatlarının, masraflarını artırdığını belirtti.

Özcan, "Firmamızın deney raporunu TAMTEST'e sevketmekle, üretilen 6 makinenin Ankara'ya nakli için 3 tır gerekmektedir. Bu nakliyat için 1 tırın Ankara'ya maliyeti en az bin 600 lira ve KDV ile birlikte toplam 4 bin 800 lira gidiş ve bir bu kadar da dönüş masrafı olacaktır. Bunların yanı sıra yükleme ve vinç giderleri bu masrafı daha da artıracaktır." dedi.