Konyalılar hafta sonları parklara akın ediyor

Konya’da yeşil alan oluşturulması ve ağaçlandırmada misal çalışmalar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde oluşturduğu parklar ve mesire alanları büyük alaka görüyor. Ankara Yolu üstünde yer alan Türk Yıldızları Parkı, Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı, Kardeş Şehirler Parkı, 15 Temmuz Milli İrade ve Birlik Parkı ile birlikte Karaaslan Hadimi Parkı, Japon Parkı, Saraybosna Parkı ve Şehir Halkı Ormanı gibi mesire alanları, özellikle hafta sonları piknik yerine getirmek, istirahat etmek, spor yerine getirmek ve pak hava edinmek için gelen on binlerce Konyalı ile dolup taşıyor.

Parklarda çocukları ile birlikte süre geçiren Konyalılar da her türlü imkanın bulunduğu parkları şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi kadar Konya’ya kazandırılan 100 bin metrekareden büyük parklar; yeşil dokusu, kamelyaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tematik özellikleri ile şehre değerinde katıyor.