Konya'nın ilçelerindeki okullarda karne heyecanı
KONYA (AA) – Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
2019-2020 eğitim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Akşehir Nihat Dayanık ilkokulunda karne töreni düzenlendi.
Törene, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, ilçe protokolü ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Programda, öğrencilere protokol üyeleri tarafından karneleri verildikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
– Seydişehir
Seydişehir ilçesinde yarıyıl tatili nedeniyle okullarda karne töreni vardı.
Cumhuriyet ilkokulunda düzenlenen karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, okulların açıldığı günden itibaren öğrencilerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, yarıyıl tatilinde öğrencilere dinlenip kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu.
– Hüyük
Hüyük ilçesinde yarıyıl tatili öncesi ilçedeki tüm okullarda karne heyacanı yaşandı.
Eğitim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla, okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı.
Öğrencilerin karne sevincine Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Fırat Karaca ile İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Bolcan da eşlik etti.
Kaymakam Şenoğlu, karnelerini verdiği öğrencilere iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
– Yalıhüyük
Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler karnelerini Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç'ın elinden aldı.
Törende konuşan Kaymakam Kılınç öğrencilere yarıyıl tatilinde iyi dinlemelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Düzenlenen karne törenine İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkan Vekili Hasan Akyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pınar Buluz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Konya'nın ilçelerindeki okullarda karne heyecanı
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