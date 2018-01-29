KONYA’NIN SİYAH HAVUCU 25 ÜLKENİN GIDASINI RENKLENDİRİYOR

Konya’nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havucun konsantresi, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılıyor.

Nüfusu, ekonomik gelişmişliği ve süt üretimiyle öne çıkan Ereğli, meyve, beyaz kiraz ve siyah havuç üretimiyle de dikkati çekiyor.

Ereğli’nin coğrafi işaret olarak tescillenen siyah havucu, Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikada işlenip konsantre haline getirildikten sonra gıda renklendiricisi olarak kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Bir konsantre fabrikasının müdürü Orhan Özmen, yaptığı açıklamada, 2008’de kurulan fabrikada meyve ve sebze sularını konsantre ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

Yıllık 15 bin ton ürün işleme kapasitesine sahip fabrikanın son teknoloji alt yapısıyla dünyada lider konumda olduğunu ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

“Siyah havuç bölgeye has bir ürün. Yıllardır burada üretilir. Yurt dışına ana mamül olarak satılıyordu. Fabrikanın kurulmasının ardından işlenmiş mamul olarak yurt dışına sevk edilmektedir.

Uzak Doğu ülkeleri, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede müşterimiz var. Ürünlerimiz doğal gıda boyası olarak kullanılıyor. Siyah havuç konsantresi, kırmızı renklendirici grubunda en kalitelisidir. Gelişmiş ülkeler, sentetik gıda renklendiricilerini yasakladı. Bunun yerine siyah havuç ve kırmızı pancar konsantresi kullanılıyor. Böylelikle ihracat potansiyelimiz ciddi oranda arttı. Ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir ürün.”

“Dolaylı olarak 500 kişiyi istihdam ediyoruz”

Özmen, fabrikanın işletmeye alınmasıyla bölgede havuç üretiminin de arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bölgeye ciddi hareketlilik getirdi. Endüstriyel bir ürün. Üretimi çiftçilerle sözleşme yapılarak gerçekleştiriliyor. Üretim öncesinden planlıyor, fabrika kapasitesini planlayarak iş yapıyoruz. Yaklaşık 200’e yakın çiftçi ile sözleşme yapıyoruz. Elma, vişne ve nar üreticilerini de dahil edersek bu sayı çok daha yukarı çıkıyor. Dolaylı olarak 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu üründe dünyada lider durumdayız. Pozisyonu kaybetmemek için yatırımlarımız sürüyor. Bu işi yapan, tarladan tabağa kadarki süreci kontrol eden ve ham maddeye sahip, son müşteriye kadar zincir oluşturmuş bir firma yok. Bunu yapan ilk ve lider firmayız. Türkiye’ye özel bir ürün ve bu zinciri en iyi şekilde ulaştıran bir konumumuz var. Bize dünya liderliğini kazandırdı, devam ettirmek istiyoruz.”AA