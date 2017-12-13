Konya’nın ulaşım yatırımlarında son durum

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında Konya’nın ulaşım sorunları ve yatırımları ile ilgili sorduğu sorulara yönelik cevabı Bakan Ahmet Arslan imzasıyla yazılı açıklama yapılarak verildi.

Mustafa Kalaycı’nın Konya çevre yolu, Konya metrosu ve araç muayene istasyonuyla ilgili son durumu sorması üzerine, “122 km uzunluğundaki Konya Çevre Yolunun 71 km’lik kesimi Yatırım Programında bulunmaktadır. Yolun yatırım programına alınan ve ihale edilen Karaman-Ereğli aksı arası 22 km’nin 19 km’si bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Karaman-Ankara aksı arası 59 km’lik kısmın ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Yatırım programında bulunmayan 51 km’lik kesimin proje çalışmalarının 2018 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Konya il merkezinde 1 adet, Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Karapınar, Seydişehir, Çumra ve Ereğli ilçelerinde de l’er adet olmak üzere toplam 8 adet sabit araç muayene istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet seyyar araç muayene istasyonu ile 1 adet gezici traktör muayene istasyonu da hizmet vermektedir. Diğer taraftan, Konya ili merkezinde ikinci araç muayene istasyonu yapımı devam etmekte olup 2018 yılı Şubat ayı sonunda hizmete açılması planlanmaktadır” denildi.

“Konya Metrosu’nun projelendirme çalışmaları tamamlandı”

Konya Metro projelerinin projelendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, “Birinci etap, ‘Necmettin Erbakan Üniversitesi-YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi HRS Hattı’ yatırım programına 2 milyar 727 milyon 257 bin TL bedelle YPK Kararı ile yıl içerisinde dâhil edilmiştir. İhale hazırlıkları devam etmektedir. İkinci etap, ‘Selçuk Üniversitesi Kampüs-Yeni YHT Gar-Meram Belediyesi HRS Hattı’ ise 2018 yılı yatırım programına teklif edilecektir” şeklinde açıklama yapıldı.

“Konya bölünmüş yollar sıralamasında 1. sırada”

Kalaycı’nın ‘Birçok ülkeden daha büyük olan Konya’da mevcut otoyol sıfır kilometredir. 2035 vizyonu çalışmasında Konya’dan geçecek bir otoyol var mıdır?’ şeklindeki soruya, “Konya’da geçmesi planlanan bir otoyol çalışmamız bulunmamakla birlikte, 2003 -2017 yılları arasında 920 km bölünmüş yol yapılarak toplamda 1087 km bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır. Kısaca 2003-2017 yılları arasında toplam bölünmüş yol uzunluğumuzda yüzde 551 artış gerçekleşmiştir. Ülkemizde son 15 yılda yapılan bölünmüş yollar sıralamasında Konya ilimiz 1.sıradadır” yanıtı verildi.

Toplam 1 milyon metrekare alana sahip, Konya Lojistik Merkezinin çalışmalarının devam ettiği, yüzde 9 fiziki ilerleme sağlandığı, tesisin 2018 sonu itibariyle işletmeye açılması planlandığı, projenin sözleşme bedelinin ise 137 milyon 384 bin lira olduğu kaydedildi.

– Uluslararası uçuşlar ve sivil havaalanı sorusu –

“Türk Hava Yolları’nın (THY) Konya çıkışlı İran ve Lefkoşe seferleri olacak mı ?” ve Konya’nın sivil hava limanına kavuşturulması konusunda bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verildi, “THY Konya-İran hattına 2016 yaz tarifesinde uçuş gerçekleştirmek üzere izinlendirilmiş olmasına rağmen havayolu işletmesi ticari değerlendirmeleri nedeniyle uçuşlarını sonlandırmıştır. Ancak nevruz dönemlerinde charter sefer düzenlemektedir. Diğer yerlere uçuşlarla ilgili havayolu işletmesinin talep etmesi halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır. Sivil-asker müşterek olarak kullanılan Konya havalimanının sivil tesisleri; tüm alt ve üst yapısı ile eksiksiz 24 bin 175 metrekarelik ve yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli modern terminale sahip bir havalimanıdır. Bu nedenle Konya’ya ikinci bir havalimanı yapımı ihtiyacı yoktur.”