Konyapor, Kasımpaşa engelini 2 golle geçti

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Iri, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 yendikleri maçın ardındaki, “Bu galibiyetle bir nebze olsun fazla huzursuz giden periyodu çevirmiş olduk” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendileri namına söylenecek en kayda değer şeyin mutlak kazanma zorunluluğu olduğunu söyledi. Kocaman, konuşmasının devamında şu şekilde konuştu:

“Son 7 haftaya girerken ligde 4 tane deplasman 3 tane içeride oynayacağımız maçlar var. Pozisyonumuz tedirgin, bitap ve baskı günler geçiriyorduk. Böyle bir durumda galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Müsabakanın birincil yarısında doğru oyunla çok çaba gösterdik. İkinci benzeri gole değin da gayet iyi gidiyordu. Golden daha sonra Kasımpaşa maça çok fazla karşılıklı oldu. Puan almayı çok istediler ancak skoru korumaya başardık. Sporcu arkadaşları tebrik ediyorum. Bu 1 ay fazla engebeli geçmesi bekleniyordu. Daima söylemeye çalıştım. Medipol Başakşehir ile başlayan gerisinde Fenerbahçe, gerisinde Bursaspor deplasmanı ardından da Kasımpaşa ile içeride arada da Avrupa’daki kaderimizi belirleyecek iki tane çok enerjik bir Braga maçları oynadık. Son derece hırpalayıcı geçmeye adaydı. Bu galibiyetle bir nebze olsun fazla tedirgin dışarı giden periyodu çevirmiş olduk” diye konuştu.