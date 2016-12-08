Konyaspor, Avrupaya galibiyetle veda etmek istiyor

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Iri, Avrupa kupalarında kayda değer rakiplerle oynama şansı yakaladıklarını belirterek, “Bu edindiğimiz birikim ve tecrübeyle ligin ikinci yarısında olumlu geri dönüşümünü sağlamaya çalışacağız. Bu anlamda keza artıları, keza eksileri olan bir maceraydı” dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında yarın sahasında Belçika takımı Gent’i misafir edecek olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Iri ve yeşil-beyazlı futbolcu Jagos Vukovic düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın Avrupa kupalarındaki son maçlarına çıkacaklarını belirten Iri, “Başlayan her şey biter diyorlar hakikaten öyle. Başladı ve son maça geldik. Yarın son maçı oynayacağız ve bitecek. Fakat başlarken ancak duyguyu söylemek gerekli. Sadece Konyaspor yok, Konyaspor’a benzeşen o kadar fazla ekip Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa Ligi’nde yer alabilmeyi fazla istek eder. Bunu geçen sezon ki fazla güçlü bir performansla elde etmeyi başardık. Gücümüz yettiğince Avrupa Ligi’nde hem şehri keza ülkeyi temsilcilik etmeye çalıştık. Yarın da artık son aşamasına geldik. Son maçımızı oynayacağız. Yarın oynayacağımız 6’ncı maç. Bu 6 maç bizi önemli anlamda yıpratan bir süreçti. Sıkıcı bir süreçti. Avantajı olduğu kadar dezavantajları da vardı. Kayda Değer rakiplerle oynama şansı vardı. Oradaki standartları görme ve mücadele etme şansına sahip olduk. Bu edindiğimiz birikim ve tecrübeyi, özellikle ligin ikinci yarısında olumlu geri dönüşümünü sağlamaya çalışacağız. Bu anlamda hem artıları, keza eksileri olan bir maceraydı” diye konuştu.

Kocaman: “Hoş bir veda gecesi yapabiliriz”

Yarınki maçta rakiplerinin mutlakla kazanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Iri, “Gruptan çıkmak için Braga’dan gelecek sonucu beklemek zorundalar. Bu rakibimiz açısından böyle. Bizim acımızdan böyle yok. Bizim açımızdan manâlı olan, geçen sezonun başından itibaren maçın son anına değin yapabileceğimiz şeyleri yerine getirmek, rakibin de yapacakları şeyi yaptırmamaktır. Taraftarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Hoş bir veda gecesi yapabiliriz. Skordan bağımız olarak yapabilirsek, bizim için olur. sırt sırta gelecek maç silsilesi için de moral desteği olur” şeklinde konuştu.

Kocaman, Avrupa’da mücadele etmenin kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu ifade ederek, “Biriktirdiklerimiz önümüzdeki günlerde mükemmel işe yarayacak. Burada kalmamalı, dönüşümle beraber ligde yukarılara dürüst gidip, seneye ve değişik senede burada Avrupa liginde olmalıyız. Yerel ligi birazcık daha ön plana çıkarak kuvvetli bir şekilde ligde yerimizi alırsak, önümüzdeki yıllarda UEFA’da oluruz” ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un başarılı defans oyuncusu Jagos Vukovic ise, “Yarın hoş bir maç olacağını ümit ediyorum. Ümit ediyorum oysa yarın taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmayıp stadı dolduracaklardır. Kupada şansımız kalmadı lakin yarın taraftarlarımız önünde hoş bir mücadele göstermek istiyoruz. Başarı için oynayacağız. Ümit ediyorum önümüzdeki sene, Avrupa kupalarında her tarafta yer alacağız” dedi.