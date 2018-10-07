Konyaspor-Beşiktaş 21 yaş altı futbol maçında çıkan olaylar

KONYA (AA) – Konyaspor ile Beşiktaş arasında Selçuklu Cumhuriyet Sahası'nda oynanan 21 yaş altı futbol maçında kavga çıktı.

Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Antrenörü Yasin Sülün, Konya'da konakladığı otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayı tüm Konya'ya mal etmek istemediğini söyledi.

Konya'ya genç takımla maç yapmaya geldiklerini anlatan Sülün, şunları kaydetti:

"Bazen yeniyoruz bazen yeniliyoruz. Mesela Konyaspor geçen sene bizi kendi sahamızda yendi. Biz gittik tebrik ettik. Maçtan sonra biraz itişme kakışma oldu. Maç 3-2 Konyaspor'un galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra futbolcuların arasında ufak gerginlikler yaşandı. Bunlar futbolda olağan şeyler. Tabii ki olmamasını isteriz. Bir anda olay öyle büyüdü ki sahada siviller, çok kalabalık bir taraftar grubu dışardan dahil oldu. O yüzden de birden orada öyle bir hal aldı ki kavga çıkmaya başladı. Biz yine söylüyoruz. İstemiyoruz ama futbolcuların arasında her şey olabilir."

Yaşanan olayları tasvip etmediklerini dile getiren Sülün, "Bizi üzen konu, sivillerin içeride olup bizim futbolcularımıza vurması. Yoksa çocuklar arasında itiş kakışlar olabilir. Ben hiçbir zaman genç bir futbolcuya vurmadım. Saha dışından gelip iki oyuncuma biri Konyaspor antrenörü diğeri de genel menajer olmak üzere iki kişi vurdu. Şikayetimiz bu. Bu olayı tabii ki Konya'ya mal etmiyoruz. İki oyuncumuza kimsenin vurma hakkı yok. Şikayetçi olacağız."

Darbedilen oyunculardan Yusuf Can Abay da maçın ardından kendilerine çirkin sözler söylediğini belirterek, "Soyunma odasına giderken rakip takımdan oyuncular üzerimize koşmaya başladı. Yöneticimilerimiz bizi ayırmaya gelirken Konyasporlu yöneticiler bize saldırdı. Futbolda bunlar hoş karşılanmayan şeyler." diye konuştu.

Futbolcu Hazar Torunoğulları ise maçtan sonra istenmeyen olaylar yaşandığını aktararak, "Hocalar ve rakip takım açasından güzel şeyler olmadı. Rakip takımın bize vurması hiç hoş olmadı." dedi.