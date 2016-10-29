Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bu sabahleyin yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana Jagos Vukovic ile Vedat Bora katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman sürat çalışması ile devam etti. Oyuncular top kontrolü ve pas çalışmasının ardındaki topla oyunla antrenmanı tamamladı.

Konuk olacağı Bursaspor ile bugüne değin Süper Lig’de 26 defa aleyhinde karşıya gelen Konyaspor, 7 galibiyet, 11 mağlubiyet alırken, iki takım arasında oynanan 8 rastlama berabere sona erdi. 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Stadı’nda oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.