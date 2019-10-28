Konyaspor, Eyüpspor maçına hazır
KONYA (AA) – Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, kupa maçının hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Esenler Stadı'nda tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Tempolu koşu ve 6'ya 3 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Eyüpspor ile yarın Esenler Stadı'nda saat 14.30'da karşılaşacak.
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Konyaspor, Eyüpspor maçına hazır
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