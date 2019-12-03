Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran antrenmana katılmazken, Ali Turan ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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