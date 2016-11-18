Konyaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta açılış maçında Gaziantepspor’a konuk olacak Konyaspor, günü yaptığı tek antrenmanla geride bıraktı.

Teknik Direktör Aykut Iri yönetiminde yapılan antrenman salon çalışması ile başladı. Oyuncular iki grup halinde yapılan core ısınma ve denge-tartma çalışmasının arkasından sahaya çıktı. Pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular sonradan strateji bir çalışma gerçekleştirdi. Kaleciler Kaya, Serkan, Abdülaziz ve Ataberk kaleci antrenörü Murat Öztürk gözetiminde çalıştığı antrenmanın saha bölümüne katılmayan Jagos Vukovic tedavi olurken, Jens Jonsson takımdan ayrı ayrı performans antrenörü Alper Aşçı gözetiminde çalıştı.