Konyaspor, hedefine ulaşmak istiyor

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, sezonun ikinci yarısına hedefledikleri puan aralığında girmek istediklerini söyledi.

Konyaspor resmi internet sitesine açıklamalarda yer alan Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta kapanış maçında Osmanlıspor gibi enerjik bir rakiple oynadıkları maçtan 1 puan çıkardıklarını hatırlatarak, “Kazanabilseydik üstteki sıralara azıcık daha yaklaşmış olacaktık. Ne eyvah oysa maç sonunda istediğimiz sonucu elde edemedik. Son dakikalarda bulduğumuz gol bizleri heyecanlandırdı fakat sonuç değişmedi. Takımımız esasında son derece hevesli, arzulu başladığı bir müsabakada şanssız bir gol sonrasında uzun süre geride götürdü. Özellikle yediğimiz golden sonradan ikinci yarının başına kadar tedirgin bir süreç yaşadık fakat futbolcularımız önce farkın açılmasını önlediler, daha sonra beraberlik golünü kaydederek sonuca müşterek oldular” dedi.

“Kaybetmediğimiz için mutluyuz”

Erhan Gökmen, kazanmaları gereken bir maçı kaybetmedikleri için mutlu olduklarını belirterek, taraftarın önümüzdeki dönem çok daha kuvvetli bazı izleyeceğini vurguladı. Gökmen sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki haftadır kazanıyorduk. Bu açıdan serinin devam edebilmesi için son derece önemli bir karşılaşmaydı bizim için. Çünkü Konyaspor kazanma alışkanlığını elde ettiği dönemlerde kendine güvenen oyun tarzıyla neler yapabileceğini hepimiz mükemmel biliyoruz. O açıdan bakıldığında kazanmamız gereken bir maçtı fakat yine de kaybetmediğimiz için mutluyuz. Şimdi tek düşüncemiz sezonun ikinci yarısına hedeflediğimiz puan aralığında girebilmek. Taraftarlarımız müsterih olsunlar önümüzdeki dönemde fazla daha dinç bazı izleyecekler. Bunun için çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz.”

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak maçın arkasından tekrar yaşamsal ağırlık içeren bir başka çaba için Alanyaspor deplasmanına gideceklerini ve bu karşılaşmadan istedikleri sonucu alacak güçte olduklarını dile getiren Erhan Gökmen, “Kuvvet bir deplasmana çıkıyoruz. Ama takımımıza güvenimiz sonsuz. İyi bir sonuçla evimize döneceğimizi düşünüyorum. Konyaspor bu sezon tekrar ligin en sıra dışı takımlarından biri olacaktır” diye konuştu.