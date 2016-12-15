Konyaspor, kupada Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı

Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ikinci maçında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldığı maçın peşinde Teknik Direktör Aykut Iri açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor ile 0-0 biten maçın peşinde yaptığı açıklamada, fazla soğuk havada iki takım oyuncularını da hatırasına yapmak gerektiğini belirterek, “Gerçekten performansı etkileyecek değin ciddi bir soğuk vardı. Özellikle kupanın birincil haftasındaki sonuçlardan daha sonra önemli bir avantaj yakalamıştık. Trabzonspor ile kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmada da bu avantajımızı önce korumak, sonra temel amacımızdı. Gruptan çıkmak teme niyet lakin bununla beraber birincil sırada çıkabilmek kayda değer bir menfaat sağlıyor. Bundan sonraki eleme grubundaki tek maçı içeride oynamayı sağlayacaktı. Bu duygularla çıktık ama yenmeyi başaramadık. Fakat bu maçı kaybetmemek de önemliydi. En azından avantajımızı bugünlük korumuş olduk. Son maça dek neler olacağını bilmiyoruz. Dördüncü maç Trabzon’da oynanacak. O maça değin köprünün altından sular geçecek. Fakat bizi nereye dürüst götürecek bilmiyoruz. Özellikle birincil yarısı iki takımın da biraz daha kontrollü olduğu daha dengelenmiş olduğu bir oyun olarak belirdi. Tempo nispeten düşüktü. İkinci sözde Trabzonspor azıcık daha vites büyüttü. Özelikle 50-60 arası bölüm bizim açımızdan tedirgin geçti. Ondan sonra inisiyatifi biz aldık. Galibiyeti için ciddi baskı oluşturmaya çalıştık. Öne geçme anlamında ne Trabzonspor ne biz elde edemedik. iyiydi fakat kaybetmemek de fena değildi” dedi.