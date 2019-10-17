Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek
KONYA (AA) – Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konyaspor Kulübü arasında öğrencilerin spora ilgi ve sevgisini artırmaları hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı.
Konya'daki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için hazırlanan "Benim Şehrim Benim Konyasporum" iş birliği protokolü valilik binasında Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Toprak, 4 bin 242 lise öğrencisine yönetimin belirlediği yerde Konyaspor'un maçlarını izletme fırsatı sunacaklarını belirterek, bu projenin gençlerle spor kulübünün bütünleşmesi için önemli bir adım olacağını söyledi.
Vali Toprak, "Gençlerimiz kahvelerde, sokaklarda boş vakit geçirene kadar illerinin temsilcisi, markası olan Konyaspor'un maçlarını seyredecek ve illerine destek olacak. Takımımız genç dinamik öğrenci taraftarına kavuşmuş olacak. Bu projeyle belirlenecek zamanlarda kulüpteki futbolcular ve teknik heyet, okulları ziyaret ederek sporu, centilmenliği, ahlakı anlatacak. Öğrencilerimiz de antrenmanları seyredebilecek. Bunun çok esaslı bir proje olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Protokolü, Vali Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk imzaladı.
-
Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek
-
Aksaray'da köprü inşaatları
-
Barış Pınarı Harekatı'na akademisyenlerden destek
-
MHP'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi
-
Sivas'ta otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
-
Hadim’de Muhtarlar Toplantısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.