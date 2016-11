Konyaspor, UEFA Avrupa Liginde kader maçına çıkıyor

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, gruptaki iddialarının Braga maçına yan olduğunu belirterek, “Shakhtar maçı, Gent maçının ikinci yarısındaki oyunumuz ve Konya’daki Braga maçın da iyi oynadık. İnşallah oraya puan veya 3 puan için gideceğiz. Çünkü gruptaki iddiamız buna ast, ümitliyiz” dedi.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, yarın oynanacak Braga maçı öncesi bir otelde basın toplantısı düzenledi. Avrupa’daki ilk sezonlarını geçirdiklerini açıklayan Erhan Gökmen, geçmiş yıllardaki Türk takımlarına kadar başarılı olduklarını söyledi. Gruptaki iddialarının Braga maçına tabi olduğunu ifade eden Gökmen, “Shakhtar maçı, Gent maçının ikinci yarısındaki oyunumuz ve Konya’daki Braga maçında iyi oynadık. İnşallah oraya puan ya da 3 puan için gideceğiz. Çünkü gruptaki iddiamız buna alt ümitliyiz” dedi.

Braga maçıyla birlikte yoğun bir maç temposuna gireceklerini de kaydeden Erhan Gökmen, “Braga maçından daha sonra ligimiz devam ediyor. Kasımpaşa maçı var. Biz bunu zaten Başakşehir maçında dile getirmiştik, yoğun bir maç temposuna gireceğimizi. Bu dönemde alınacak her türlü puan veya puanlar bizim için pozitif değerler olacak” biçiminde konuştu.

Sakat ve cezalı oyuncular hakkında da veri veren Gökmen, “Braga maçında Vukovic sakat, onun haricinde herhangi bir eksikliğimiz değil. Hora kadroda olacak. Oynayıp oynamayacağına öğretmen karar verecek. Rangelov’un cezası bitti. Bu maçta İnşallah kadroda görürüz” diye konuştu.

“Avrupa maçları ligi etkiliyor”

Ligde hedefledikleri yer için kadro ve ekiplerinin yeterli olduğunu dile getiren Gökmen, “Avrupa maçları ligi etkiliyor. 9 maçın 4 tanesini ilk 5 takımla oynamışız şu anki lig pozisyonunda. Bunun sahiden fikstür dezavantajı da var. UEFA ile çakışacak maçlarımızı, ligdeki fikstürümüzü, bunları öngörüyorduk. Bu dalgalanmalar gayet normal. Hedeflediğimiz puana, birincil yarı hedefimize, lig sonu hedefimize de ulaşmakta herhangi bir bezginlik görmüyoruz kendi adımıza. Bunun için kadromuz, ekibimiz, her şeyimiz, bu hedefe ulaşma doğrultusunda yeterli” dedi.

“Devre arası için araştırmalar yapıyoruz, birkaç aksiyonumuz olacak”

Kadrolarının şu an için 3 kulvarı da götürebilecek seviye de olduğunu aktaran Gökmen, “Kadromuz 3 kulvarı da kaldırabilecek seviyede. Geçen yıl de biz bu kadroyla oynadık. Bunu hocamız da geçenlerde dile getirdi. Bu kadroya haksızlık etmek çok şey olur. Örneğin sakatlıklar olabiliyor, cezalar olabiliyor, bunlar doğrusu bizi zorluyor şu aşamada. Lakin devre arası takviyelerimiz için incelemeler yapıyoruz. Onunla ilgili birkaç aksiyonumuz olacak” ifadelerini kullandı.