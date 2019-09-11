Konyaspor, Yukatel Denizlispor maçına odaklandı

KONYA (AA) – Konyasporlu futbolcu Deni Milosevic, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacakları müsabakaya ilişkin, zor bir maç olacağını ancak galibiyeti alabilecek yetenek ve potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Deni Milosevic, sezonun ilk 3 haftasında iyi maçlar oynadıklarını ancak gol yollarındaki şanssızlıkları nedeniyle kazanamadıklarını belirtti.

İlk galibiyetlerini Yukatel Denizlispor'a karşı almak istediklerini anlatan Milosevic, şunları kaydetti:

"Yukatel Denizlispor maçının zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak yetenek ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum."

Kişisel performansına değinmek istemediğini aktaran Milosevic, "Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

– Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra saha bölümünde çabukluk hareketleriyle devam eden idman, 7'ye 4 oyun ve pas çalışması ile devam etti.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlardan dönen Deni Milosevic, Riad Bajic ve Erdon Daci de katılırken, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ile Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.