Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sağanak altında koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda oyuncular minyatür kalelerde 10'a 10 pas çalışması yaptı.
Takım kaptanı Ali Çamdalı'nın maskeyle yer aldığı antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan tedavisine devam edilen Ali Turan antrenmana katılmazken Serkan Kırıntılı ve Marko Jevtovic takımdan ayrı çalıştı.
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