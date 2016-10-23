Konyasporda Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda konuk ettiği Portekiz’in SC Braga takımı ile 1-1 berabere kalan Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta kapanışında 24 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda SC Braga ile oynanan maçta birincil 11’de forma giyen oyuncular salonda onarım çalışması yaparken, öteki oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve gol çalışması ile tamamladı.