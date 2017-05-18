Konyasporda final heyecanı

Şöhret, “Konya’nın asıl derhal ayağa kalkması lazım” dedi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor’un Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale kaldığı maçın gerisinde kulüp sitesine açıklamalarda bulundu. Şöhret, “Fazla zorlama bir müsabakaydı. Çünkü deplasmanda mağlup olmuştuk. Fakat bu büyük taraftar sahiden bunu hak ediyor. Tüm sezona baktığımızda bu 3 sezondur Türkiye’ye örnek bir taraftar grubumuz var. Bu taraftar her şeye layık. Konya’mızı en iyi şekilde temsilcilik ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah kupa finalinde bundan böyle karşı taraf ya Fenerbahçe ya Başakşehir olacak önemli olan bizim finale kalmamızdı. Bütün Konyalı hemşehrilerime, Konyaspor camiasına uğurlu ve armağan olsun. Bizi maddesel manevi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir birlik ve birliktelik meselesidir. İnşallah finalde de tekrar bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yeniden güzel bir netice almayı hedefliyoruz. Dualarını esirgemeyen tüm büyüklerimizden de Allah razı olsun kendilerine teşekkür ediyorum. Bu işler bir bütün. Konya’mızda cümbür cemaat bu işin içerisinde çorbada bir nebze olsun tuzu var, Allah herkesten razı olsun. Önemli olan burada şehrimizi temsil etmekti ve finale yakışır bir oyunu sergiledik” diye konuştu.

“Kupayı defalarca beraber kaldıralım”

Ahmet Şan, finale kalarak kupanın bir ucundan tuttuklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Türkiye Kupası finalinde de daha iyisini başaracağımıza eminim çoktan bütün Konyalı hemşehrilerime, meslek adamlarına, sanayicilere şöyle bir seslenmek istiyorum. şimdi final tarihi ve yeri kesin değil ama yer ve tarih ne olursa olsun orada ödev edilecek stadyumun yarısı Konyaspor’a ait olacak o stadı en ince ayrıntısına kadar dolduralım. Daha önce bir Play-Off’ta kazanan olduğumuzda da Eskişehir’de çok güzel bir resim karesi vardı. O fotoğraf karesini inşallah tekrarlayalım. Bu finalin Konyasporumuz için çok büyük bir anlamı var. Keza fiziki yönden hem manevi yönden harika bir başarıya inşallah imza atacağız. Şimdiden tüm Konyalı meslek adamlarımıza, sanayicilerimize kim olursa olsun otobüs kampanyası başlatalım ya da olur ya takımımıza ekstradan bir prim taahhüt etmek isteyen olursa onlara da böyle bir fırsat doğdu. Hem kendilerini Konya şehrine bir şey yapabilmiş olmanın bu fırsatını ölçmek keza de kupanın bir ucundan yakaladık inşallah bu kupayı ayrıca beraber kaldıralım, Konya namına kaldıralım. Konya artık her yerde ayağa kalkması lazım. Buraya değin emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük Konyaspor taraftarına da fazla teşekkür ediyoruz hayırlısı olsun.”