Konyasporda futbolcular kan verdi
Medicana Konya Hastanesi, Konyaspor Futbol Takımı futbolcularından kan alımı gerçekleştirdi.Hastaneden gelen sağlık durumu görevlileri Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yeşil-beyazlı futbolculardan yapılacak tetkikler için kan aldı.
09 Aralık 2016 Cuma, 15:26
Medicana Konya Hastanesi, Konyaspor Futbol Takımı futbolcularından kan alımı gerçekleştirdi.
Hastaneden gelen sağlık durumu görevlileri Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yeşil-beyazlı futbolculardan yapılacak tetkikler için kan aldı. Dört öbür tüpe alınan futbolcuların kan örnekleri ile dağıtılmış tetkikler yapılacağı belirtildi.