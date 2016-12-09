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Konyasporda futbolcular kan verdi

Medicana Konya Hastanesi, Konyaspor Futbol Takımı futbolcularından kan alımı gerçekleştirdi.Hastaneden gelen sağlık durumu görevlileri Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yeşil-beyazlı futbolculardan yapılacak tetkikler için kan aldı.

09 Aralık 2016 Cuma, 15:26
konyasporda-futbolcular-kan-verdi

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Medicana Konya Hastanesi, Konyaspor Futbol Takımı futbolcularından kan alımı gerçekleştirdi.
Hastaneden gelen sağlık durumu görevlileri Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yeşil-beyazlı futbolculardan yapılacak tetkikler için kan aldı. Dört öbür tüpe alınan futbolcuların kan örnekleri ile dağıtılmış tetkikler yapılacağı belirtildi.

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