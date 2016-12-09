konyasporda-futbolcular-kan-verdi

Medicana Konya Hastanesi, Konyaspor Futbol Takımı futbolcularından kan alımı gerçekleştirdi.

Hastaneden gelen sağlık durumu görevlileri Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yeşil-beyazlı futbolculardan yapılacak tetkikler için kan aldı. Dört öbür tüpe alınan futbolcuların kan örnekleri ile dağıtılmış tetkikler yapılacağı belirtildi.