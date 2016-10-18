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Konyasporda görev dağılımı yapıldı

Konyaspor’un 3 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulunda göreve seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.Haftalık toplantıda yapılan görev dağılımında Ahmet Şan’ın başkanlığındaki idare kurulunda Fatih Yılmaz ikinci başkan, Ali Akkanat ve Must.

18 Ekim 2016 Salı, 18:20
konyasporda-gorev-dagilimi-yapildi

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Konyaspor’un 3 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulunda göreve seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.
Haftalık toplantıda yapılan görev dağılımında Ahmet Şan’ın başkanlığındaki idare kurulunda Fatih Yılmaz ikinci başkan, Ali Akkanat ve Mustafa Oral başkan yardımcısı, Ömer Korkmaz futbol şube sorumlusu, Erhan Gökmen ise basın sözcüsü olarak görev aldı.
Görev dağılımı şu şekilde:
“Başkan Ahmet Şan, İkinci Başkan Fatih Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ali Akkanat ve Mustafa Oral, Asbaşkanlar Tayfun Yenikaynak, Ali Kaya, Celalettin Çakıcı, Ahmet Baydar, Osman Dağ, Mehmet Tosunoğlu, Hüseyin Polat, Ali Karaçayır, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Yönetim Kurulu Üyesi Safa Coşkun, Hasan Ali Ünlü, Fatih Tınmaz, Ömer Demirhan, Abdullah Şanlı, Ömer Zeren, Mustafa Güncü, Taraftar Sorumlusu İsa Gürler.”

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