Konyaspor'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi
KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor'un deneyimli defans oyuncusu Uğur Demirok, iç saha maçlarında sıkıntı yaşadıklarını ve bunu da Kasımpaşa maçıyla aşmak istediklerini belirterek, "Üç puandan başka bir düşüncemiz yok. O yüzden bu maça da en doğru ve planlı şekilde hazırlanıyoruz." dedi.
Demirok, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçında iyi futbol sergilediklerini ancak sonuca ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Kayseri'ye galibiyet için gitmelerine karşın maç içerisinde bazı olumsuzluklar yaşadıklarını dile getiren Demirok, deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını aktardı.
Konyaspor'da iki hafta önce bir değişiklik yaşandığını ve bunun da meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Demirok, şunları kaydetti:
"Bu değişikliğin de yavaş yavaş ekmeğini alıyoruz. Bunu da Kayserispor maçında gösterdik. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu haftadan sonra her şeyin daha farklı ve daha olumlu olacağını düşünüyorum. Önümüzde Kasımpaşa maçı var ve bizim için çok önemli. İç sahada sıkıntımızın olduğunun farkındayız. Kasımpaşa maçında 3 puandan başka bir düşüncemiz yok. O yüzden bu maça da en doğru ve planlı şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki bu maçtan galibiyetle ayrılıp taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Başka da çaremiz yok zaten."
– Antrenman
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında, 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk hareketleri ve çift kale maçla sona erdi.
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