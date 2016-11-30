konyasporda-kupa-mesaisi

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Kızılcabölükspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta kapanış maçında iç sahada Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Konyaspor ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizli temsilcilerinden Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde, Kayacık Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Osmanlıspor maçında birincil 11’de oyuna başlayan oyuncular salonda onarım çalışması yaptı. Öteki oyuncular ise ısınma ve hızlı olma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve top kapma çalışması ile devam ettirdi. Antrenman toplu oyunla sona erdi. Antrenmanda Shakhtar Donetsk maçında burnu kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı Ali Çamdalı takımdan ayrı olarak çalıştı.

(İHA-İP-SK-S)