Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Marko Jevtovic ve 18 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Ali Karakaya da katıldı.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, çabukluk ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
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