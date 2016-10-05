Konyasporda olağanüstü genel kurul yapıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından A. Konyaspor’un doğaüstü genel kurulunda kuruluş tarihi değiştirilirken idare heyeti tekrar seçildi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda gerçekleştirilen mucizevi genel kurula belirli 305 delegeden 60’ı katıldı. Delegelere günün anısına hazırlanan değişik hediyeler verildi. Toplantıda yaklaşık 8 dakika süren Konyaspor belgeseli izlenerek delegeler tarafından ayakta alkışlandı. yönetim kurulu etkinlik raporu, mali tablolar, tahmini bütçe okunarak yapılan açık oylama ile ibra edildi. Denetleme Kurulu raporu da delegeler tarafından oybirliği ile ibra edildi. Kulübün kuruluş tarihinin 22 Haziran 1922 olarak değiştirilmesini öngören madde alkışlar eşliğinde ve delegelerin oybirliği ile kabul edildi. yönetim kurulu seçiminde Ahmet Şöhret’ın başkanlığındaki tek liste oybirliği ile kabul edildi.

Kulüp başkanı Ahmet Şan yaptığı konuşmada, son 3 sezondur Türk futboluna damga vuran takımın ve camianın önemli başarıları adalet ettiğini belirterek, Anadolu’dan tekrar bir kazanan çıkacaksa onun da Konyaspor olması gerektiğini söyledi. Şan, “Biz oluruz veya olmayız. 100. kuruluş yılımız yaklaşıyor. Bizim sportif anlamda Süper Lig’de üst sıralarda daimi olmamız lüzumlu. Bu galibiyet kolay kolay gelmiyor. Hani ’Yukarılarda rüzgar sert esiyor’ deniyor ya; o sertliği geçen sezonun son haftalarında Beşiktaş maçından önce gördük. Önümüze her türlü engel çıkartılıyor. Onun için bu sene de maalesef hakem hataları yeniden başladı. Geçen sezonun sonlarında eski Spor Genel Müdürü bir şeyler söylemişti. ’Konyaspor’u önümüzdeki sezon göreceğiz. Bu başarıyı devam ettirebilecek mi?’ diye. Bunlar gereksizce söylenmiş sözler yok. Ama bizim zoru başarmamız lazım. Anadolu’dan yeniden bir şampiyon çıkacaksa bunun da Konyaspor olması lazım” şeklinde konuştu.

Olağanüstü genel komite, yeni seçilen yönetim kurulunun toplu olarak objektiflere poz vermesiyle sona erdi. Ahmet Şöhret başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

“Ali Akkanat, Fatih Yılmaz, Ömer Korkmaz, Abdullah Şanlı, Mustafa Oral, Ali Karaçayır, Ahmet Baydar, Ali Kaya, Erhan Gökmen, Hüseyin Polat, Celalettin Çakıcı, Sefa Coşkun, Osman Dağ, Ömer Demirhan, Hasan Ali Meşhur, Mustafa Güncü, Mehmet Tosunoğlu, Ömer Zeren, Fatih Tınmaz, Tayfun Yenikaynak.”