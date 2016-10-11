Konyaspor'da sponsorluk anlaşması
KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Kulübü, Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) ve Meram Elektrik Perakende Satış AŞ (MEPAŞ) ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Sponsorluk anlaşması kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki batı tribünün ismi MEDAŞ olurken, formanın sağ kolunda ise MEPAŞ logosu yer alacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Şan, Konya’nın ve bölge illerin elektrik dağıtım ve pazarlama şirketleri olan MEDAŞ ve Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) şirketleriyle sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.
Şirketlerin daha önce de katkı sağladığını anımsatan Şan, anlaşmanın iki tarafa da hayırlısı olması temennisinde bulundu.
– “Zor dönemden başımız dik çıkacağız”
Şan, takımın 22 günde 6 maçlık zorlu bir periyoda gireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Takımımızın, bu zor dönemden başı dik bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Takımımıza güveniyoruz. Futbol üç neticeli bir oyun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarımızda bugüne kadarki yenilmezlik serimizi devam ettireceğimizi ve hedeflediğimiz doğrultuda ligi ilk yarıda 25-27, sezon sonu da 55-60 puan bandında bitirmeyi hedefliyoruz. Fikstür gereği böyle oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda doğrudan final gruplarına katıldığımız için şu an kupa maçlarımız yok. Bir de kupa maçları olsaydı fikstür daha yoğun geçerdi. Bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.”
Scout ekiplerinin her dönemde oyuncu izlediğini aktaran Şan, devre arasında imkanlar dahilinde takıma oyuncu takviyesi yapmayı planladıklarını dile getirdi.
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise Konyaspor’a destek verdikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Takımımız, geçen sezon gösterdiği başarıyla en güçlü marka olmayı daha da perçinledi. Bu başarıdan ötürü başta başkanımız olmak üzere tüm yönetime ve Konya camiasına teşekkür ediyorum. Biz de bu sponsorluk anlaşmasıyla buna dahil oluyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında verdiğimiz destekle Konyaspor’un daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından taraflar anlaşmaya imza attı.