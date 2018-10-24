Konyaspor'da sponsorluk anlaşması

KONYA (AA) – Konyaspor Kulübü, Medicana Sağlık Grubu ile 1 yıllık forma ve sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesiyle 2013-2014 sezonundan bu yana devam eden güzel bir iş birliklerinin olduğunu söyledi.

Birlikteliğin forma sponsorluğu ile başladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha sonra sağlık sponsorluğu olarak bugüne kadar devam etti. İnşallah bu desteği ilerleyen dönemlerde forma ya da diğer alanlardaki sponsorluklarda yeniden görebilmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan şehrimizin en önemli markalarından biri olan Medicana Sağlık Grubu’nun aralık vermeden kulübümüze ve camiamıza destek vermesi nedeniyle yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Kendilerinden ve sundukları kaliteli hizmetten son derece memnunuz. Bu karşılıklı memnuniyetin neticesinde anlaşmamızı bu sezon da sürdürme kararı aldık. Bugün burada atacağımız imza ile iş ortaklığımızı resmi olarak kayıt altına alıyoruz. Sayın Genel Müdür Fulya Erdemil hanımın şahsında Medicana Sağlık Grubuna bir kez daha teşekkür ediyor anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil ise Konya Medicana Hastanesi olarak Atiker Konyaspor’un sponsorluğunu yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibin verilen sağlık hizmetlerinden memnun olmasının kendilerine onur verdiğini anlatan Erdemil, "Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi için spora ve sporcuya destek vermek ve sporcularımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak bizim için çok önemlidir. Konyaspor ile umarım uzun yıllar sponsorluğumuzun devam edeceğini temenni eder ve her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

Törene, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Genç ve Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kişi de katıldı.