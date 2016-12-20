Konyaspordan Alper Ulusoya tepki

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, K.Karabükspor maçının hakemi Alper Ulusoy’un yönetimini eleştirerek, sonucu etkileyecek hatalar yaptığını söyledi.

Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında pazar günü deplasmanda K.Karabükspor ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmayla ilgili Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, maçın hakemi Alper Ulusoy’a karşı çıktı. Ligin fazla koşan iki takımının maçını yönetmenin hakem açısından hayli baskı olduğunu kaydeden Gökmen, “Konyaspor’umuzun sayın başkanı ve yöneticilerinin özellikle maçların ardından yaptığı açıklamalarla ilgili duruşunu bütün spor kamuoyu bilmektedir. Camia olarak son derece özenle ve özenle cümlelerimizi seçiyor, kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz. Buradaki esas amacımız, kuvvet günlerden geçtiğimiz şu dönemde futbol odaklı yeni sorunlar çıkarmamaktır. Oysa takım ismi zikretmeye lüzum değil. Sezon başından beri 8-10 maçımızda puanlarımız resmen hakem hatalarına kurban edildi” dedi.

“Alper Ulusoy tempoyu kaldıramamıştır”

Bugün zirvenin birkaç puan gerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Gökmen, “Bahse konu hatalardan ötürü yaşadığımız puan kayıpları yüzünden geldiğimiz noktadan bu anlamda hoşnut olmadığımızın altını bilhassa çiziyorum. Alper Ulusoy doğru tempoyu kaldıramamıştır. Oyunun hakimiyetini elinde tutamamıştır. Pozisyonlara yakın olduğu halde skoru etkileyecek hatalar yapmıştır. İkili mücadeleleri süzemeyip rakibin çok sert oynamasına imkan tanımıştır. Maç sonrası Konyaspor yaklaşık olarak revire dönmüştür. Ulusoy’un en büyük hatalarından biri de K. Karabükspor’lu Biyogo’nun Bajic’e yaptığı fazla sert müdahaleye ikinci sarı kartı çıkaramaması olmuştur. Verilmeyen penaltımız, yeniden ikinci sarı karttan atılması gereken bir diğer futbolcu vs. vs. vs. Benzer pozisyonlar bir hayli fazla. Eleştirerek yerden yere vurarak bir yere gelinemeyeceğinin farkındayız. Fakat bundan böyle canımızın daha pozitif yanmasını, futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetimizin emeğinin bu dek basit hatalarla heba olmasını istemiyoruz. Bu dileğimiz ve isteğimiz yalnızca kendi takımımızla ilgili yok. Hiçbir futbolcunun, hiçbir takımın emeği bu şekilde ziyan olmasın. Bir maç için günlerce analiz yapılıyor. Sayısız pozisyon izleniyor. Gece gündüz tekrar tekrar karşılaştırmalar yapılıyor. Bu analizlerin saha uygulamaları var. Hata insanlara bilerek. Hakemlerin de hata yapabileceğini peşinen kabul ediyoruz. Ancak sonucu etkileyecek zincirleme hataları kabullenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökmen ayrıca, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını dile getirerek, “Önümüzdeki hafta sonu Akhisar deplasmanında aynı sorunları yaşamak istemiyoruz. Karşılaşmaları yöneten hakemlerimizi emeğe hürmet duymaya, daha dikkatli ve alıngan olmaya misafir etme ediyoruz” biçiminde konuştu.