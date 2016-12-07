Konyasporlu taraftarlar Oba Stadını savaş alanına çevirdi

Aytemiz Alanyaspor’un sahasında son dakikada penaltı golüyle 3-2 yenildiği Atiker Konyaspor maçının arkasında, konuk takım taraftarları Oba Stadı’nı savaş alanına çevirdi. Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de dün Alanya Oba Stadı’nda oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasında son dakikadaki penaltı golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldığı maçta iki takım taraftarları aralarında gerginlik yaşandı. Jandarma ve özel emniyet görevlilerinin büyümeden önlediği olaylar sonrası önce Aytemiz Alanyaspor, takriben 1,5 saat sonra da Atiker Konyaspor taraftarları stattan çıkarıldı.

Yaşananların boyutu ise bugün ortaya çıktı. Stat yetkililerinin verdiği bilgiye takriben, Atiker Konyasporlu taraftarlar kendileri için ayrılan misafir takım tribününe ve lavabolarına hasar verdi. Yapılan inceleme sonucu tribündeki koltukların yanı sıra öteki ekip taraftarlarının girmesi yasaklanmış olan koridorun tavanıyla bayan ve erkek tuvaletlerindeki malzemelere hasar verildiği saptandı. Olayların arkasından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de stada bahşedilen hasarı tespit ederek zabıt tanzim ettiği kaydedildi. Zarar saptama işlemlerinde 38 koltuk, çok sayıda seramik pisuar, klozet, lavabo, musluk, ayna ve tavandaki metal kaplamaların kırdığı belirlendi.