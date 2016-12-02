Konyasporlu Vukovic 4. kez baba oldu

Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Vukovic 4. kere babalık sevinci yaşadı.

2.5 yıldır yeşil-beyazlı formayı giyen Sırp asıllı futbolcu Jagos Vukovic 4. kez baba oldu. Başarılı oyuncunun eşi Tijana, Medicana Konya Hastanesi’nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Relja adı verilen bebeğini kucağına alan aile, diğer çocukları ile birlikte fotoğraf çektirdi. Vukovic yaptığı kısa açıklamada, 3. erkek çocuğunun dinç bir şekilde doğduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.