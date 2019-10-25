Konyaspor'un geleceği bu tesiste yetişiyor
KONYA (AA) – BASİR GÜLÜM – Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un Avrupa standartlarındaki altyapı tesisi, hem A takımına oyuncu kazandırıyor hem de milli takıma sporcu gönderiyor.
Sezon başında Karatay Belediyesi ve Konyaspor yönetimince yenilenen Tatlıcak Tesisleri'nde 3 çim saha, modern fitness salonu, havuz ve her bir sporcu için ayrı odalar bulunuyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor'un Konya'nın bir markası olduğunu ve belediye olarak her zaman destek vermeye çalıştıklarını söyledi.
Yeşil-beyazlı ekibin bu sene sezona iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Kılca, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında talihsiz bir şekilde yenildiklerini belirterek, başarılı bir sezon geçireceklerinden emin olduğunu kaydetti.
Konyaspor'un başarısında taraftarın gücünden bahseden Kılca, dünya standartlarında bir stata sahip oldukları için de şanslı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de örneğine az rastlanılan ancak büyük kulüplerdeki altyapı tesisini Konyaspor'umuza tahsis ettik. Tesislerimiz beş yıldızlı otel ayarında. İnşallah bu tesislerden Konyaspor ve milli takımlarımıza çok önemli oyuncular yetişecektir. Çünkü burada çocuklarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıştır. Tabi çocuklarımız da çalışmalarıyla bunun karşılığını şimdiden vermeye başladı. Tesislerimizden şimdiye kadar hem milli takıma hem de Konyaspor A Takımı'na birçok sporcu seçildi. Türkiye'de hiçbir kulübün böyle bir altyapı tesisine sahip olmadığını iddia ediyorum. Türkiye'nin en modern altyapı tesisi şu anda Konyaspor'umuza aittir."
Tesisleri sezon başında yenilediklerini ifade eden Kılca, futbolcuların dinleneceği kamelya ve yeşil alanları da çoğalttıklarını dile getirdi.
– Aksoy: "Altyapıya çok önem veriyoruz"
İttifak Holding Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy ise tesislerde Konyaspor'un geleceğinin yetiştiğini belirterek, "Biz de bunun bilincinde olarak bu tesisleri her anlamda üst seviyelere taşıyarak hem çocukların gelecekle alakalı umutlarını yükseltmek hem de sporcu ve insani kişiliklerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Altyapının uzun soluklu bir iş olduğuna dikkati çeken Aksoy, "İnşallah buradan çıkacak sporcularla Konyaspor'umuz gelecekteki başarılarını daha da ileri seviyelere taşıyacaktır. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da altyapıya çok önem veriyor. Bu bizi biraz daha kamçıladı. Başkanımız Hilmi Kulluk ve yönetici arkadaşlarımızla buraya büyük mesailer harcayarak Konyaspor'un geleceğini hazırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki bunların meyvesini ileride Konyaspor olarak alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Tesislerde yetişen sporcuların A takımına seçilme oranlarının diğer takımlara göre daha yüksek olduğunu savunan Aksoy, "Şu anda A takımda oynayan oyuncularımızdan bazıları da altyapıdan yetişme. Tesislerdeki diğer oyuncularda bunların sonuçlarını gördükçe çalışmalarını daha şevkli ve olumlu bir şekilde ilerletiyor. Biz çok umutluyuz." dedi.
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Konyaspor'un geleceği bu tesiste yetişiyor
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